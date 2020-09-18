Немецкие врачи не нашли следы яда на личных вещах Навального

На личных вещах Алексея Навального нет следов яда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Специалисты немецкой лаборатории проверили личные вещи и предметы из номера Алексея Навального в томской гостинице. Следов отравляющего вещества на них нет, сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

«Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли», — сказала Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь».

Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Позже блогера доставили в немецкую больницу «Шарите», врачи которой пришли к выводу, что россиянина отравили веществом из группы ядов «Новичок». Следы этого вещества также якобы были обнаружены на бутылке с водой, из которой тот пил в гостиничном номере. Разработчик «Новичка» Леонид Ринк, как напоминает RT, заявил, что Навальный не мог быть отравлен этим ядом. В противном случае, он попросту не смог бы даже выйти из гостиницы.