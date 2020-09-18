Бутылки со следами «Новичка» отвезла в ФРГ соратница Навального

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Якушев встретился с ветеранами труда области. Тюмень, букет, минеральная вода, стаканы, бутылки, манералка, цветы
Бутылки из-под воды улетели в Германию вместе с Навальным Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Бутылки, на одной из которых по заверениям германской стороны обнаружили следы «Новичка», были доставлены в ФРГ тем же спецбортом Германии, что и сам блогер Алексей Навальный. С таким заявлением выступила его соратница Марина Певчих.

«Я улетела на том медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами», — рассказала Певчих BBC. По словам Певчих, вместе с ней летела жена Навального Юлия. Сама Певчих полетела в Германию как сопровождающее лицо.

Зайдя в номер отеля Xander в Томске, где проживал Навальный до вылета в Москву, его соратники стали собирать все предметы, которые попадались им под руку, добавила Певчих. По ее словам, они брали с собой все вещи, до которых теоретически мог дотрагиваться Навальный, чтобы позднее передать их для исследований.

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Борт сел в Омске, Навального доставили в местную больницу. Он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Позднее его переправили в клинику Charite в Берлине. Немецкие власти заявили, что в организме Навального якобы обнаружили следы яда из группы «Новичок». 7 сентября Навальный вышел из комы, после этого постпредство РФ при ЕС направило в Европарламент письмо, в котором указало на нестыковки в ситуации с Навальным, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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