Новые остановки появились на центральных улицах Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новые остановки общественного транспорта в Перми, ставшие объектом насмешек горожан, заменят. Работы будут проведены за счет подрядчика, который устанавливал конструкции. Согласно техзаданию, высота остановок должна быть не ниже 2 метров 10 сантиметров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Высота остановочного павильона, установленного на ул. Борчанинова, была 2 метра 3 сантиметра. Этот недочет подрядчик уже устранил за собственный счет. В течение этой недели будут заменены аналогичные конструкции на улицах Попова и М.Горького», — отметили в мэрии.

Установкой новых павильонов занимаются семь подрядных организаций. Работы, проводятся по заказу департамента транспорта администрации Перми. В мэрии также пояснили, что в Государственном и Отраслевом стандартах «нет зафиксированных нормативов высоты для остановочных конструкций».

Ранее жители Перми в соцсетях высмеяли новые остановки общественного транспорта, появившиеся на центральных улицах города. Они сняли видео, показав, что конструкции небезопасны для жителей, поскольку некоторые горожане могут стукнуться о них головой. Пермяки также иронично заметили, что зимой, когда выпадет снег, горожанам «придется под них заползать на коленях».