Синоптики рассказали, что ждет свердловчан в ближайшие выходные

Свердловчанам пообещали сухую солнечную погоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области наступает бабье лето, которое будет сопровождаться почти летними температурами. Об этом сообщили URA.RU в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Сегодня ночью в Екатеринбурге ожидается 2-4 градуса тепла, днем воздух прогреется до 15-17 градусов. Погода будет без осадков, сухая и солнечная. По области днем температура 13-18 градусов, ночью 1-6 градусов тепла, но может опуститься и минус трех. Впрочем, заморозки все же маловероятны, скорее, это наше предупреждение для аграриев, если кто-то еще не убрал урожай», — сообщили URA.RU в гидрометцентре.

По словам синоптиков, такая теплая погода ожидается в Свердловской области и на следующей неделе. В октябре по ночам температура начнет опускаться ниже нуля, но это нормальные показатели на Урале для этого месяца.