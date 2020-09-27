Минобороны Азербайджана опубликовало видео ударов по Карабаху

В Карабахе нанесли удар по технике армянской стороны конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео с места боевых действий в районе Нагорного Карабаха. На кадрах видно уничтожение боевой техники.

«На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника», — говорится в описании к ролику на Youtube. В министерстве уточняют, что большое количество военных и техники армянских войск уничтожено.

Ранее Армения опубликовала несколько видео с уничтожением азербайджанских танков Т-72. 27 сентября о начале военных действий в Карабахе написал премьер-министр Армении Никола Пашинян. В стране объявили военное положение.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что не верит в участие России в конфликте в Нагорном Карабахе. Он намекнул, что в случае такого сценария сильное армянское лобби в российском правительстве может повлиять на выбор стороны.