Минобороны Азербайджана опубликовало видео ударов по Карабаху

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
В Карабахе нанесли удар по технике армянской стороны конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео с места боевых действий в районе Нагорного Карабаха. На кадрах видно уничтожение боевой техники.

«На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника», — говорится в описании к ролику на Youtube. В министерстве уточняют, что большое количество военных и техники армянских войск уничтожено.

Ранее Армения опубликовала несколько видео с уничтожением азербайджанских танков Т-72. 27 сентября о начале военных действий в Карабахе написал премьер-министр Армении Никола Пашинян. В стране объявили военное положение.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что не верит в участие России в конфликте в Нагорном Карабахе. Он намекнул, что в случае такого сценария сильное армянское лобби в российском правительстве может повлиять на выбор стороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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