Южноуральцы вновь начали носить маски Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 октября — 299-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 209-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 17 106, выздоровели 12 973 и скончались 502 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 185 231 (+8 945) случай заражения. Вылечились 964 242 (+5 985) пациента — 81% от заболевших. Умер 20 891 (+169) человек — 1,7% от заразившихся.

Коронавирус на Южном Урале берет новые рубежи

За выходные, 3 и 4 октября, число зараженных продолжало расти: 93 и 94 случая соответственно. В субботу заболели шесть школьников, в воскресенье уже семь. С начала пандемии количество инфицированных превысило 17 тысяч человек и достигло, по данным на 4 октября, 17 106 человек. Умирали каждый день по пять человек. Болеют сейчас 3 589 южноуральцев.

Текслер продлил карантин

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 октября продлил карантин по коронавирусу еще на две недели, до 18 октября. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры смогут автоматически продлить действующие больничные.

Его заместитель попал в больницу

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин госпитализирован с ковидной пневмонией. Как сообщил URA.RU сам Векшин, компьютерная томография показала, что у него 35% поражения легких. В правительстве области вице-губернатор отвечает за внутреннюю политику. «Неделю я провел на больничном дома. Первые тесты на коронавирус были отрицательными, теперь болезнь подтвердилась», — пояснил URA.RU Векшин. Вице-губернатора увезли на лечение в областную клиническую больницу №3.

Россиянам предложат три вакцины от COVID

Три российские вакцины от COVID-19 скоро появятся на рынке. Каждая из них по-своему провоцирует выработку защитных антител. Препарат от Института имени Гамалеи был зарегистрирован 11 августа. Его принцип работы основан на использовании аденовируса. Вакцина Научного центра «Вектор» состоит из синтетических пептидов и частиц алюминия. Третья состоит из целого SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств. Аналитики определили, что более 20% жителей России готовы сделать прививку .

Коллективного иммунитета не будет

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится из-за большого количества переболевших людей. По его словам, наблюдения показали, что в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на антиген.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.