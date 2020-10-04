Коронавирус затормозил смену власти в свердловском городе

Благодаря коронавирусу действующий мэр Махнево Александр Лызлов может задержаться на своем посту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Смену власти в Махневском муниципальном образовании может замедлить коронавирус. Как сообщил URA.RU собственный источник в муниципалитете, одна из вновь избранных депутатов госпитализирована с подозрением на коронавирус.

«Она участвовала в заседании, на котором [предпринимателя-единоросса] Сахавата Алышова избрали спикером. На том же заседании присутствовали сотрудники администрации. Они сейчас продолжают работать в обычном режиме. Депутатам посоветовали самоизолироваться и наблюдать за своим состояние», — рассказал собеседник агентства. По его словам, 5 октября у народных избранников должны взять тест на коронавирус.

Результаты обещают сообщить на следующий день. Если тесты окажутся отрицательными, дума соберется 7 октября, чтобы избрать мэра вместо действующего градоначальника Александра Лызлова. В противном случае переназначение главы муниципалитета перенесут. По данным URA.RU, Махнево готовится возглавить бывший начальник отдела МВД Режевского района Алексей Корелин.

Председатель думы Сахават Алышов отказался в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать информацию о заболевании депутата, сославшись на то, что находится за рулем.