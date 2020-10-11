В России предложили ввести новую льготу для бедных

Общественная палата России разработала законопроект, которым предлагается ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Документ уже направлен на имя зампредседателя Совета Федерации Галины Кареловой.
«Законопроект вводит единое понятие „социальный жилищный фонд“, не подлежащее приватизации: квартиры должны предоставляться по договору найма всем категориям граждан, которые состоят на жилищном учете по средней цене, установленной субъектом», — пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлану Разворотневу.
Инициатива, как отмечается, вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Тем, кто платит за съем больше этого показателя, и будет положена субсидия. На реализацию программы потребуется порядка 400 млрд рублей в год.
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