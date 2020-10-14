Названы места, где свердловчане часто заражаются коронавирусом

Число заболевших продолжает расти Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти половина заболевших в Свердловской области заразились на юбилеях, свадьбах и днях рождениях. Об этом шла речь на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом с участием главы региона Евгения Куйвашева, сообщили инсайдеры URA.RU из числа участников мероприятия.

«Самые опасные места, как оказалось — в гостях и транспорте. 27% заразились на работе. В связи с этим велено ужесточить изоляцию и повысить удаленку», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, будет ли меняться норматив по числу выведенных на дистанционную работу сотрудников. Инсайдер не исключил, что будет ужесточен контроль за тем, как исполняют работодатели указание о выводе на удаленку работников категории 65+. Будут ли вводиться штрафы за нарушение этого предписания. URA.RU направило в свердловский оперативный штаб по коронавирусу официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщал, что Куйвашев ужесточил карантин в Свердловской области 5 октября — он распорядился вывести не менее 30% государственных и муниципальных служащих на удаленную работу и рекомендовал сделать то же руководителям предприятий на территории региона; были закрыты танцполы на концертах, закрыты на выходные детские комнаты в ТРЦ. В регионе начались постоянные проверки соблюдения «масочного режима».