Врачи отрицают свою причастность Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле 85-летнюю женщину методично избивали в стационаре во время лечения от коронавируса. У нее зафиксировали перелом левого плеча.

«Привезли домой, бабушка была очень вымотанная, ходила с трудом. Вечером я начала раздевать, чтобы поменять памперс. Я увидела ужас», — цитирует родственницу женщины агентство «Подъем». По ее словам, обе руки и плечи пострадавшей были в синяках. После обращения в больницу у нее также был зафиксирован перелом левого плеча.

В самом стационаре отрицают свою причастность к травмам бабушки. По словам врачей, она сама засовывала голову между прутьев кровати и билась о них.

В настоящее время сотрудники полиции начали доследственную проверку. Кроме того, назначена судебная экспертиза.

Дома у бабушки обнаружили синяки на плечах и руках Агентство «Подъем»