18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

В Тюмени штормовое предупреждение. Ветер очень крепкий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавшие деревья после урагана. Тюмень, знак аварийной остановки, ураган, штормовое предупреждение, автомобиль, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Ветер в Тюмени может ломать деревья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального управления МЧС по Тюменской области в регионе ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.

«19 октября на территории Тюменской области: облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. В юго-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура — плюс 9-14 градусов, местами до плюс 4 градусов», — говорится в сообщении МЧС. По шкале Бофорта (по ней оценивают скорость ветра) 18 метров в секунду — это «очень крепкий ветер». Такая сила способна ломать сучья и стволы деревьев.

Ранее URA.RU писало о падении из-за урагана трех строительных кранов. Пострадали два человека. Тогда ветер достигал 26 метров в секунду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...