Ветер в Тюмени может ломать деревья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального управления МЧС по Тюменской области в регионе ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.

«19 октября на территории Тюменской области: облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. В юго-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура — плюс 9-14 градусов, местами до плюс 4 градусов», — говорится в сообщении МЧС. По шкале Бофорта (по ней оценивают скорость ветра) 18 метров в секунду — это «очень крепкий ветер». Такая сила способна ломать сучья и стволы деревьев.

Ранее URA.RU писало о падении из-за урагана трех строительных кранов. Пострадали два человека. Тогда ветер достигал 26 метров в секунду.