Югорские отделения Почты России проверят на соблюдение масочного режима
Губернатор призвала перевести чиновников на удаленку — Почту России ждут проверки — полицейских наказали за нарушения масочного режима — коррупционера отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:
Госслужащих переведут на удаленку
- Глава ХМАО Наталья Комарова поручила перевести максимально возможное количество госслужащих на удаленный режим работы. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Югорские филиалы Почты России проверят
- В отделениях Почты России пройдут массовые проверки на соблюдение карантинных правил. Будут выявлять работников, которые не носят защитные маски, либо делает это формально.
Силовиков Югры наказали
- Полицейские, которые во время работы не носили защитные маски, были предупреждены и получили выговоры. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника УМВД полиции ХМАО Андрей Шабашов.
Коррупционера отправили под домашний арест
- Директор «УК Промышленные парки Югры» Андрей Семичев, который обвиняется в коррупции, по решению суда отправлен под домашний арест.
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