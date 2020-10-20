20 октября 2020
19 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 21 октября. Чиновники будут работать удаленно, за нарушения карантинных мер наказаны полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, почта, почта россии, посылки
Югорские отделения Почты России проверят на соблюдение масочного режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор призвала перевести чиновников на удаленку — Почту России ждут проверки — полицейских наказали за нарушения масочного режима — коррупционера отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

Госслужащих переведут на удаленку

  • Глава ХМАО Наталья Комарова поручила перевести максимально возможное количество госслужащих на удаленный режим работы. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Югорские филиалы Почты России проверят

  • В отделениях Почты России пройдут массовые проверки на соблюдение карантинных правил. Будут выявлять работников, которые не носят защитные маски, либо делает это формально.

Силовиков Югры наказали

  • Полицейские, которые во время работы не носили защитные маски, были предупреждены и получили выговоры. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника УМВД полиции ХМАО Андрей Шабашов.

Коррупционера отправили под домашний арест

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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