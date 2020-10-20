В ХМАО от коронавируса умерла известная актриса

В Нижневартовске из-за коронавируса умерла одна из основательниц и актрис театра «Обыкновенное чудо» Галина Чумуркина. Об этом сообщили коллеги актрисы в социальных сетях.
«Друзья, коллеги, у нас случилось несчастье. Умерла основательница театра „Обыкновенное чудо“, ведущая актриса труппы Галина Чумуркина… Потеря для нас невосполнимая… Наши соболезнования родным и близким Галины Анатольевны…», — пишут в официальной группе театра.
В комментариях люди продолжают выражать соболезнования родным и близким, положительно отзываясь о творчестве актрисы. Чумуркиной было 48 лет, причиной смерти стала тяжелая пневмония, вызванная ковидом. Похороны состоятся в Тюмени.
Ранее URA.RU писало, что врач Нижневартовской окружной больницы Надежда Лунгу, работавшая в ковидном госпитале, умерла на работе. Однако ранее сделанный диагноз на коронавирус был отрицательным.
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