Старику, избитому в спецоперации на озере Челябинска, стало хуже

Очевидцы утверждают, что пенсионера избил сотрудник рыбохраны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Состояние пенсионера Александра Суменкова, который пострадал во время спецоперации на озере Аргази (Челябинская область), ухудшилось. Во время рейда, который проводили сотрудники областной рыбохраны, он получил травмы. Флюорография показала, что серьезный ушиб привел к пневмонии левого легкого, сообщил он URA.RU.

«От ушиба у меня началась левосторонняя пневмония, это показала флюорография. Мы вызвали врача на дом, я ходить не могу», — рассказал URA.RU Суменков.

Суменков получил травмы во время спецоперации, в которой принимали участие мужчины, одетые в форму ОМОНа. Пострадавшего толкнули на камень. По предварительной информации, в потасовке принимал участие человек, похожий на начальника челябинского отдела теруправления Росрыболовства Владимира Лосева.

Суменков написал заявление в полицию, сейчас это дело рассматривает участковый Аргаяшского отделения УМВД. Кроме того, пенсионер снял побои и обратился в комитет по рыбоводству и рыболовству Общественной палаты Челябинской области для того, чтобы они провели служебное расследование.

«По данному факту мы готовим обращение в прокуратуру», — заявил URA.RU председатель комитета Михаил Акатьев. Связаться с Лосевым за последние несколько дней не удалось, на звонки корреспондента URA.RU на мобильный телефон он не отвечает.