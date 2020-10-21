21 октября 2020

Старику, избитому в спецоперации на озере Челябинска, стало хуже

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., рыбак, рыба
Очевидцы утверждают, что пенсионера избил сотрудник рыбохраны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Состояние пенсионера Александра Суменкова, который пострадал во время спецоперации на озере Аргази (Челябинская область), ухудшилось. Во время рейда, который проводили сотрудники областной рыбохраны, он получил травмы. Флюорография показала, что серьезный ушиб привел к пневмонии левого легкого, сообщил он URA.RU.

«От ушиба у меня началась левосторонняя пневмония, это показала флюорография. Мы вызвали врача на дом, я ходить не могу», — рассказал URA.RU Суменков.

Суменков получил травмы во время спецоперации, в которой принимали участие мужчины, одетые в форму ОМОНа. Пострадавшего толкнули на камень. По предварительной информации, в потасовке принимал участие человек, похожий на начальника челябинского отдела теруправления Росрыболовства Владимира Лосева.

Суменков написал заявление в полицию, сейчас это дело рассматривает участковый Аргаяшского отделения УМВД. Кроме того, пенсионер снял побои и обратился в комитет по рыбоводству и рыболовству Общественной палаты Челябинской области для того, чтобы они провели служебное расследование.

«По данному факту мы готовим обращение в прокуратуру», — заявил URA.RU председатель комитета Михаил Акатьев. Связаться с Лосевым за последние несколько дней не удалось, на звонки корреспондента URA.RU на мобильный телефон он не отвечает.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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