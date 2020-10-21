В студенческом общежитии в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, возгорание случилось в общежитии Уральского государственного горного университета по адресу: 8 марта, 84.
«По предварительной информации, возгорание случилось на втором этаже. Первый этаж затянут дымом. На месте происшествия работают пожарные, информация об ущербе уточняется», — рассказали в пресс-службе. На улицу выведены около 250 студентов и сотрудников вуза. На тушение пожара выехали пожарные расчеты из нескольких районов города.
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