23 октября 2020

От авиаударов по городам Карабаха пострадали 90 тысяч жителей

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, развалины дома, частный дом, разрушение, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
Десятки тысяч жителей Карабаха потеряли дома и стали беженцами, сообщил Зограб Мнацаканян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В результате обстрелов и авиаударов по городам и деревням Нагорного Карабаха около 90 тысяч жителей стали беженцами, лишившись домов. Об этом сообщил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Города и деревни Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом — дроны, ракеты, авиационная бомбежка. Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность», — приводит РИА «Новости» слова министра.

С начала конфликта в регионе, по его словам, было разрушено порядка восьми тысяч объектов строительства. При этом политик назвал обвинения Азербайджана в адрес Армении в ударах по гражданской инфраструктуры «полностью нерелевантными».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, напоминает RT. Ереван и Баку начали активные боевые действия, перед этим обвинив друг друга в провокациях. В ходе конфликта гибнут мирные жители.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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