От авиаударов по городам Карабаха пострадали 90 тысяч жителей

В результате обстрелов и авиаударов по городам и деревням Нагорного Карабаха около 90 тысяч жителей стали беженцами, лишившись домов. Об этом сообщил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
«Города и деревни Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом — дроны, ракеты, авиационная бомбежка. Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность», — приводит РИА «Новости» слова министра.
С начала конфликта в регионе, по его словам, было разрушено порядка восьми тысяч объектов строительства. При этом политик назвал обвинения Азербайджана в адрес Армении в ударах по гражданской инфраструктуры «полностью нерелевантными».
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, напоминает RT. Ереван и Баку начали активные боевые действия, перед этим обвинив друг друга в провокациях. В ходе конфликта гибнут мирные жители.
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