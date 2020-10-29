29 октября 2020
28 октября 2020

Рэпер L’One поможет школьнику из ХМАО, ставшему звездой соцсетей. «Снеговику быть!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Леван Горозия хочет слепить снеговика вместе со школьником Фото: Instagram Левана Горозия

Рэпер Леван Горозия (L’One) заявил, что хочет слепить снеговика вместе со школьником из Ханты-Мансийска, который стал звездой соцсетей после опубликованного видео, где он перекатывает огромный снежный шар через дорогу. Клич о поиске югорского мальчика музыкант бросил у себя в аккаунте в Instagram.

«Ханты-Мансийск, привет! Недавно наткнулся на вот такое видео. Хоть для чего-то инста будет полезной. А помогите найти парня с видео, хочу помочь ему построить/слепить самого большого снеговика в его жизни!» — написал артист.

Через несколько часов в комментариях музыкант сообщил, что нашел мальчика: «Мы на связи. Спасибо! Снеговику быть!» В свою очередь, мама школьника на своей странице в Instagram показала, что ребенок уже вовсю тренируется и лепит новых снеговиков.

Школьник из Ханты-Мансийска стал звездой соцсетей, когда катил огромный снежный ком через дорогу. Его заснял один из водителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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