Рэпер Леван Горозия (L’One) заявил, что хочет слепить снеговика вместе со школьником из Ханты-Мансийска, который стал звездой соцсетей после опубликованного видео, где он перекатывает огромный снежный шар через дорогу. Клич о поиске югорского мальчика музыкант бросил у себя в аккаунте в Instagram.
«Ханты-Мансийск, привет! Недавно наткнулся на вот такое видео. Хоть для чего-то инста будет полезной. А помогите найти парня с видео, хочу помочь ему построить/слепить самого большого снеговика в его жизни!» — написал артист.
Через несколько часов в комментариях музыкант сообщил, что нашел мальчика: «Мы на связи. Спасибо! Снеговику быть!» В свою очередь, мама школьника на своей странице в Instagram показала, что ребенок уже вовсю тренируется и лепит новых снеговиков.
Школьник из Ханты-Мансийска стал звездой соцсетей, когда катил огромный снежный ком через дорогу. Его заснял один из водителей.
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