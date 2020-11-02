Пермяки могут рассказать о контакте с больным COVID-19 на сайте Центра гигиены и эпидемиологии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 ноября, — 328-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 238-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 655 038 (+18 257) заболевший коронавирусом. В Пермском крае выявлено 13 879 (+168) инфицированных. Выздоровели 9 178 заразившихся, умерли — 676 (+6 за сутки), в том числе от COVID-19 — 409 (+3 за сутки).

В Пермском крае снижается число выздоровевших от коронавируса. За минувшие сутки после COVID-19 в норму пришли 96 человек. При этом днем ранее число выздоровевших было на три человека больше, а 31 октября — на шесть. При этом прирост новых случаев заражения коронавирусом не снижается.

За сутки COVID-19 выявлен в большинстве муниципалитетов региона. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 107 человек . В Пермском районе выявлено девять случаев заражения коронавирусом, в Березника — 8, Чернушке — 5, Верещагино — 4. В Кунгуре, Краснокамске, Очере и Соликамске — по три случая заболевания COVID-19. В Чайковском, Добрянке, Горнозаводске, Чусовом, Барде, Березовке, а также в Кунгурском и Куединском районах — по два. По одному случаю заражения выявлено в Звездном, Красновишерске, Лысьве, Нытве, Октябрьском, Сиве и Суксуне.

Пермяки идут за помощью к губернатору. В третьем квартале этого года в аппарат краевого правительства поступило 5467 обращений (+39% по сравнению с 2019 годом). Людей в первую очередь волную вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи и получением пособий на детей.

Жители Октябрьского не могут сделать даже платный тест на коронавирус. Люди жалуются, что в местной больнице их ставят в некую очередь, но даже по прошествии двух недель после этого нет возможности сделать тест. При этом у пациентов есть направление на исследование от врача.

Пермяки получили новую возможность ограничивать в передвижении самих себя. Для этого им нужно сообщить на сайте регионального Центра гигиены и эпидемиологии о контакте с заразившимся коронавирусом и после этого тут же получить постановление от Роспотребнадзора. После этого в случае обычного похода в магазин с соблюдением противоэпидемиологических мер пермяка, сообщившего о себе, могут привлечь к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ , оштрафовав на сумму до 40 тысяч рублей.

Пермяки не хотят ехать на курорт, где открывают обсерватор для COVID-пациентов. Люди отказываются от уже приобретенных путевок в санаторий Усть-Качка. Те же, кто планировал там отдохнуть в ближайшее время, подыскивают для себя альтернативные места размещения. При этом администрация курорта уверяет, что больные с коронавирусом будут жить изолировано только в одном корпусе вместе с персоналом и медицинскими работниками.