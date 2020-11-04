04 ноября 2020

Врачи объяснили, кто подвержен риску вновь заболеть коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Повторное заболевание пройдет в острой форме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Повторно заболеть коронавирусом могут люди, у которых в недостаточном количестве выработаны специфические антитела. Как пояснила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины «Гранд-Клиник» Ольга Шуппо, в первую очередь антитела плохо вырабатываются при ослабленном иммунитете.

Иммунитет страдает у тех пациентов, кто злоупотребляет простыми углеводами, страдает от недостатка полноценного сна и отсутствия адекватных физических нагрузок, пояснила Шуппо «Известиям». Врач отметила, что также подвержены риску повторного заражения люди, у которых есть хронические воспаления в организме или болезни кишечника. «Тогда повторная встреча с этой инфекцией закончится новым заболеванием в острой форме и с осложнениями», — пояснила эксперт.

По словам Шуппо, на повторное заболевание коронавирусом может влиять и генетика. «Некоторые люди имеют предрасположенность к воспалению и „цитокиновому шторму“ — потенциально опасной реакции иммунной системы на коронавирус. Недолеченные очаги хронической инфекции также постоянно оттягивают на себя иммунные силы, тем самым ослабляя организм», — отметила специалист.

Ранее заслуженный врач РФ Константин Лядов рассказал, что переболевшим требуется минимум месяц на реабилитацию. Для восстановления пациентов большое внимание уделяется лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике и массажу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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