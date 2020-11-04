Глава Сургута Вадим Шувалов выполнил обещание и запустил обсуждение концессии теплосетей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте заработала специальная онлайн-площадка для обсуждения темы концессии городских теплосетей. Об этом глава города Вадим Шувалов заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что тема концессии является достаточно острой, но ее нужно обсуждать корректно и без спекуляций. «Во-первых, не о какой передачи собственности речи не идет: инвестор вкладывает деньги, а городское имущество останется в собственности Сургута. Во-вторых, не нужно записывать сургутян в противники этого проекта. Многие понимают, что город должен развиваться. Значит, в теплоснабжение деньги вкладывать придется. Сейчас есть возможность сделать это, не экономя на детских садах и благоустройстве. В-третьих, решение остается за сургутянами. Мы изучаем опыт концессии в других городах и все материалы выложим на площадке, сегодня она начала работать и будет регулярно наполняться достоверной и подробной информацией. Судьбу Сургута будут решать сургутяне», — рассказал Шувалов. Принять участие в обсуждении можно здесь .

Речь идет о заключении концессионного соглашения, в рамках которого планируется строительство новых теплосетей. Инициативу подала ХК «Вектор» (компания связана с «Сургутскими городскими электрическими сетями», которые давно и успешно работают в городе), но концессионер будет определен в ходе открытого публичного конкурса. В течение первых пяти лет в рамках проекта планируется инвестировать в сети около пяти млрд рублей, в том числе построить дополнительный третий тепловывод от сургутских ГРЭС. Благодаря этому отключение горячей воды летом сократится с двух недель, как сейчас, до 1-3 дней. Новые сети также повысят безопасность теплоснабжения горожан и позволят увеличить темпы строительства, что важно, поскольку Сургут вплотную приблизился к статусу первого северного полумиллионника России. Глава ХМАО Наталья Комарова ранее положительно оценивала привлечение инвестиций в теплоснабжение города.