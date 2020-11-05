Челябинцам рассказали, когда наступит зима

В Челябинскую область 10 ноября придет зима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Постоянные минусовые температуры в Челябинской области будут уже на следующей неделе. Метеорологи предупреждают о снегопадах, гололеде и понижении среднесуточной температуры до 10 градусов мороза, указано в прогнозах на сайтах «Гисметео» и «Челпогода».

«В ближайшие выходные челябинцев ждут последние теплые дни, когда дневные температуры поднимутся до 3-5 градусов выше нуля», — указано на сайтах. По прогнозам синоптиков, с 10 ноября в регионе наступит зима с постоянными отрицательными среднесуточными температурами, которые будут постепенно снижаться

Дневные температуры на следующей неделе будут колебаться от 0 до 9 градусов мороза, ночные — от 3 до 12 градусов ниже нуля. Кроме того, челябинцев ждут снегопады, ветер со скоростью 10-15 метров в секунду и гололед.

Атмосферное давление достигнет минимума 724 мм ртутного столба к 8 ноября и начнет постепенно расти. К 15 ноября оно вновь достигнет пика 757 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.