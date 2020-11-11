11 ноября 2020

Новый главврач курганской больницы переболел коронавирусом

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В этой больнице персонал отмечал вспышку коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный врач Курганской областной больницы Николай Плотников переболел коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Новый главный врач Николай Плотников — сам на работе первый день после выздоровления от коронавируса», — написал глава региона на своей странице в Instagram. Он вышел на работу после скандальной замены Сергея Мысливцева на этом посту.

Персонал этой больницы просил вернуть Мысливцева на пост главврача. Они считают решение депздрава уволить его в апреле с началом пандемии ошибкой. Персонал больницы писал письма в областной департамент здравоохранения — директору Ларисе Кокориной, которая вскоре ушла на должность замгубернатора. По словам персонала, сейчас в больнице наблюдается вспышка коронавируса. На днях от него умер врач, но никаких решений по ее закрытию на карантин не принимается. При этом нынешний руководитель Николай Плотников физически не успевает вникнуть в проблемы медучреждения, отмечают собеседники URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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