19 ноября 2020

Челябинскую область накроют снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренний снегопад. Челябинск, снегопад, автотранспорт, мэрия челябинска
Снегопады придут в Челябинскую область к концу ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ждут сильных снегопадов, которые начнутся уже на следующей неделе. К 27 ноября синоптики сайта «Гисметео» прогнозируют до 10 см снежного покрова.

«Снегопад начнется с 25 ноября, к выходным ожидается до 10 сантиметров снежного покрова. Дневные температуры составят около 3-6 градусов мороза, ночные будут около 5-10 градусов ниже нуля», — отмечают синоптики сайта «Гисметео».

Атмосферное давление остается высоким, оно продолжит колебаться от 744 до 756 мм ртутного столба. На выходные, 21 и 22 ноября, ожидается солнечная погода, днем 4-6, ночью 10-11 градусов мороза.

Челябинские власти уточнили, что вся дорожная техника готова к уборке улиц. Глава Челябинской области Алексей Текслер потребовал, чтобы рабочие использовали соль строго в соответствии с нормами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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