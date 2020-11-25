Новый пермский министр снялся в фильме

Пермские кинодокументалисты сняли фильм с участием Эдуарда Соснина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин стал героем документального фильма. Съемки ленты проводила пермская киностудия «Новый курс», указано на странице киностудии в соцсети «ВКонтакте».

«Пока мы снимали фильм про вернувшихся домой пермяков, у героя команды режиссера Елена Филимоновых произошли кардинальные перемены в жизни. Эдуарда Соснина — предпринимателя из Лысьвы — назначили исполняющим обязанности министра экономического развития и инвестиций Пермского края. Такого поворота в сюжете никто не ожидал», — отмечается на странице киностудии.

Получить комментарий режиссера фильма не удалось — она не ответила на вопрос корреспондента, отправленный в соцсетях. Соснин также оказался недоступен для общения. Пресс-секретарь министра, Юлия Хлобыст пояснила, что он находится на выезде.

Соснин вошел в состав обновленного правительства края, которое представил 16 ноября губернатор Дмитрий Махонин. Он возглавил краевое минэкономразвития. Соснин являлся владельцем ООО «Меркурий». Компания занималась выпуском деревянных вешалок в Лысьве. В 2017 году его признали предпринимателем года в номинации «Лучший проект в производственной сфере».

Эдуард Соснин (крайний справа за столом) снялся в фильме пермских кинодокументалистов Фото: киностудия «Новый курс», «ВКонтакте»