Создатель лекарства для свердловской элиты покинет Госдуму

Александр Петров избирался в Госдуму дважды — в 2011-м и 2016 годах Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, семья которого владеет компанией «Медсинтез», может покинуть федеральный парламент. Как сообщил источник URA.RU, знакомый с процедурой утверждения кандидатов, Петров испытывает трудности с согласованием его выдвижения на выборы в 2021 году от «Единой России».

«Сейчас резиденция губернатора, которая принимает непосредственное участие в составлении списков [кандидатов], проводит ревизию работы парламентариев, смотрит, чего полезного они сделали для региона за последние четыре с половиной года. И его [Петрова] лоббистские способности пока оцениваются не очень высоко», — поделился инсайдер.

Это подтвердил и источник агентства в «Единой России». «Если посмотреть, то Петров и в 2016 году избрался в Госдуму, не прилагая особых усилий. Тогда на праймериз [„ЕР“] он занял только 10 место, у него не было сумасшедших рейтингов», — объяснил он. На момент публикации связаться с самим Петровым не удалось. Его сын, Александр Петров-младший, отметил, что вопрос о депутатской карьере его отца «не к нему».

В последнее время фамилия Александра Петрова упоминается в основном в контексте борьбы с коронавирусом. Завод «Медсинтез» — основной производитель противовирусного препарата «Триазаверин», который используется против COVID-19. По словам собеседников агентства во властных структурах, в целях профилактики его активно принимают даже первые лица региона.