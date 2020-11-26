Таксисты стали снимать опознавательные знаки с машин Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Таксисты не надеются вернуть средства, потраченные на переоборудование машин в связи с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об обязательной установке экранов. В пресс-службе сервиса такси «Максим» выразили надежду, что история послужит примером для других регионов и там не станут вводить подобные меры для борьбы с коронавирусом.

«Самое главное, чего мы хотели, — добиться отмены [указа] в Свердловской области и чтобы другие регионы не повторяли этот негативный опыт. У нас была информация, что Ульяновская область тоже собирались внести требования по перегородкам в такси», — рассказал руководитель пресс-службы компании Павел Стенников. Он уточнил, что в среднем партнеры службы заказов — водители автомобилей — понесли затраты от 1,5 до 3 тысяч рублей, вернуть это средства они не надеются. Количество свердловских таксистов, установивших перегородки, также пока неизвестно.

По словам представителя службы сервиса «Максим», одним из последствий ситуации стало снятие опознавательных знаков такси с машин. Между тем, брендированные машины служат не только рекламным целям, но и вызывают больше доверия у клиентов, подчеркнул Стенников.

Директор Центра дополнительного образования Уральского института управления РАНХиГС Ольга Дзюба считает, что позиция прокуратуры говорит об установлении двойных стандартов. Это замечание связано с замечанием прокуратуры, о применении «неустоявшихся двусмысленных терминов и категории оценочного характера». «Защитный экран или зонирующая перегородка — это вполне устоявшийся термин. А вот если бы губернатор указывал на материал, размер, способ и вид крепления и иные требования, вносящие изменения в конструктивные признаки автомобиля, он бы вышел за пределы своих полномочий», — отметила Дзюба.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Свердловской области нашла признаки «коррупциогенных факторов» в указе губернатора Евгения Куйвашева о необходимости установить защитные экраны в такси. В знак протеста таксисты устроили акцию в центре города. Позже требование было отменено.