Педиатр раскрыл, чем опасна отмена Нового года для детей

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Иллюминация. Курган, площадь ленина, дети, гирлянда новогодняя, новый год, новогоднее оформление, иллюминация
Хорошее настроение детей влияет на их иммунитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Отмена массовых мероприятий, в том числе новогодних, повлияет на эмоциональный фон детей. Об этом URA.RU сообщил кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Школа, секции и кружки — это не только обучение, но и коллектив, социализация, творчество и формирование эмоционального фона у ребенка. Если мы отнимем это у детей, мы на корню загубим их потенциал: в будущем они не смогут принимать самостоятельных решений и видеть мир разносторонне. Как результат, это отразится и на России в целом: в будущем в стране не будет сильных управленцев, если уже сейчас лишить детей творчества и социализации», — отметил врач.

Кроме того, Евгений Тимаков рассказал, что многие дети уже переболели коронавирусом в легкой форме, поэтому праздники и новогодние елки ни в коем случае отменять нельзя. Без позитивных эмоций детский иммунитет будет страдать, это отразится на развитии ребенка.

Также врач пояснил, что о дистанционном обучении не может идти речи, потому что даже дети из одной семьи, как правило, учатся в одной школе, но в разных классах, а после школы общаются с друзьями. Поэтому чтобы сохранить их иммунитет и творческое начало, массовые детские мероприятия должны проводиться обязательно. Кроме того, заболевших детей после Нового года будет значительно меньше, резюмирует он.

27 ноября Роспотребнадзор выступил с инициативой продлить ограничения в школах и детсадах из-за COVID-19 до 2022 года, напоминает «Ридус». Это касается и организаций, работающих с детьми. Сейчас в детских организациях нельзя проводить массовые мероприятия, в том числе не работают секции и кружки. В школах большинство уроков для каждого класса проходят в одном кабинете.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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