Процесс по делу «Титановой долины» затормозил вирус

Подсудимых не было на заседании в Октябрьском суде Фото: скриншот прямого эфира судебного процесса

новость из сюжета Уголовное дело гендиректора «Титановой долины»

В Октябрьском суде Екатеринбурга перенесли заседание по уголовному делу фигурантов «Титановой Долины». Ирина Воронова, адвокат экс-директора ОЭЗ на процессе 2 декабря сообщила суду, что ее подопечный заболел.

«Он [Кызласов] заболел 26 ноября, очередной прием сегодня. У него анализ ПЦР взяли, но результатов еще нет. Себя плохо чувствует, но предварительно у него ОРВИ», — сказала Воронова в эфире Октябрьского суда из зала заседания. И предоставила справку о болезни подзащитного.

Адвокат второго фигуранта — бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, добавила, что из-за болезни Кызласова, подтверждающейся справкой, ее подопечного решили не конвоировать в суд. Шилиманов сейчас находится в СИЗО, поскольку 20 ноября Кировский районный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс».

Представитель прокуратуры Октябрьского района высказался, что рассматривать дело без подсудимых — нарушение их права на защиту. Поэтому заседание нужно отложить. Судья Марина Валова следующей датой рассмотрения назвала 9 декабря.

По делу «Титановой долины» Кызласов и Шилиманов были задержаны в кафе в БЦ «Высоцкий» при передаче взятки в 3 млн рублей — операцию проводило свердловское УФСБ. В августе 2020 Кызласов официально ушел в отставку с поста руководителя особой экономической зоны, где был назначен новый директор.