Самое важное в России и в мире на 4 декабря. Роснано нашел замену Чубайсу, минимальный стаж работы хотят повысить в два раза, на границе с Украиной произошла стрельба

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп
Российские пограничники ликвидировали перебежчика на границе с Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ открыла стрельбу на границе с Украиной — Песков рассказал об отношениях России и Турции — Кипр откроет границы для РФ — педагогам изменят систему оплаты труда — минимальный трудовой стаж могут поднять — большинство россиян не доверяют чиновникам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 4 декабря — в обзоре URA.RU:

Силовики предотвратили прорыв границы с Украиной

Кремль высказался о взаимоотношениях с Турцией

  • У Турции и России диаметрально противоположные точки зрения на ситуацию по Крыму. Однако отношения между странами основаны на принципах взаимоуважения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия продолжит судебное разбирательство по «делу ЮКОСа»

  • Россия будет оспаривать решение нидерландского суда, который отклонил ходатайство РФ о приостановке выплат по искам акционеров ЮКОСа на сумму более 50 миллиардов долларов.

Кипр откроет границы с Россией

Куликов возглавил Роснано

В Москве продлили онлайн-обучение

Педагогам могут изменить способ начисления зарплаты

  • Оклад российских учителей может измениться — будет увеличена доля окладов в сумме заработной платы. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Минимальный стаж предложили поднять в два раза

Россияне не доверяют чиновникам

Скончался экс-губернатор Курской области

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