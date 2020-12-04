ФСБ открыла стрельбу на границе с Украиной — Песков рассказал об отношениях России и Турции — Кипр откроет границы для РФ — педагогам изменят систему оплаты труда — минимальный трудовой стаж могут поднять — большинство россиян не доверяют чиновникам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 4 декабря — в обзоре URA.RU:
Силовики предотвратили прорыв границы с Украиной
- Несколько вооруженных человек пытались проникнуть на территорию России с украинской стороны. При конфликте перебежчики открыли стрельбу. Один из них был ликвидирован. Об этом сообщает ФСБ РФ.
Кремль высказался о взаимоотношениях с Турцией
- У Турции и России диаметрально противоположные точки зрения на ситуацию по Крыму. Однако отношения между странами основаны на принципах взаимоуважения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия продолжит судебное разбирательство по «делу ЮКОСа»
- Россия будет оспаривать решение нидерландского суда, который отклонил ходатайство РФ о приостановке выплат по искам акционеров ЮКОСа на сумму более 50 миллиардов долларов.
Кипр откроет границы с Россией
- С марта 2021 года российские туристы смогут посещать Кипр. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Куликов возглавил Роснано
- Бывший первый зампредседателя коллегии ВПК РФ Сергей Куликов официально стал главой госкорпорации Роснано. Такое решение принял совет директоров предприятия.
В Москве продлили онлайн-обучение
- Старшеклассники Москвы будут учиться в удаленном формате до конца года. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Педагогам могут изменить способ начисления зарплаты
- Оклад российских учителей может измениться — будет увеличена доля окладов в сумме заработной платы. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Минимальный стаж предложили поднять в два раза
- В России нужно увеличить срок минимального рабочего стажа в два раза. С такой инициативой выступили специалисты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС.
Россияне не доверяют чиновникам
- По результатам соцопросов — более 60% россиян считает, что чиновники не справляются со своей работой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чиновникам необходимо больше разъяснять людям, чем они занимаются.
Скончался экс-губернатор Курской области
- На 70-м году жизни скончался бывший губернатор Курской области и член Совета Федерации Александр Михайлов.
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