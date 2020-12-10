COVID помешал госпитализации психически больного свердловчанина

Жителя Екатеринбурга не берут в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родственники жителя Екатеринбурга с психическим заболеванием пожаловались URA.RU, что из-за коронавируса не могут его госпитализировать. Причиной сложностей стала перепрофилированная под ковидный госпиталь психиатрическая больница.

«Человек с параноидальной шизофренией выписан домой, так как областную психиатрическую больницу отдали под COVID. Он болен с 1998 года, три-четыре раза в год лежит в больнице. Человек в туалет ходит в подъезде, бросается на соседей», — пожаловалась читательница URA.RU. По ее словам, приехавшая на вызов психиатрическая бригада велела родственникам отвезти больного в клинику на Калинина, однако там выяснилось, что больной относится к больнице на Народной Воли, 63, где нет стационара.

«Сегодня ему стало совсем плохо, по скорой увезли в ГКБ№ 14, сделали КТ и отправили обратно, так как там тоже ковидный госпиталь теперь. Звонили в психиатрическую скорую помощь, сказали, что его никуда не возьмут после контакта первого порядка в больнице №14. В областную психиатрическую больницу его не берут, потому что коронавирус у него не подтвержден. У нас теперь других болезней нет, кроме коронавируса?» — возмутилась собеседница агентства.

«Данные переданы главному врачу Свердловской областной клинической психиатрической больницы. С родственниками в ближайшее время свяжутся», — прокомментировали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.