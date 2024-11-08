В екатеринбургском колледже отреагировали на фото с разрухой в общежитии

Руководство ЕАДК опровергло информацию о разрухе в общежитии колледжа
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На состояние общежития пожаловались студенты (архивное фото)
На состояние общежития пожаловались студенты (архивное фото) Фото:

Руководители Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа (ЕАДК) опровергли информацию об ужасном состоянии общежития, на которое жаловались студенты, рассылая фото с мусором и грязью. В учреждении URA.RU пояснили, что с 2019 по 2022 годы там проводили ремонт.

«Часть представленных фото сделаны не в помещениях колледжа: с 2019 по 2022 годы проведены ремонты внутренних помещений туалетных комнат, душевых, кухонных пространств. В местах общего пользования ежедневно проводится полная влажная уборка», — рассказали в ЕАДК.

Там же отметили, что некоторые студенты не соблюдают чистоту в общежитии, поэтому с ними и во время родительских собраний этот вопрос обсуждается. Сейчас у колледжа заключен договор с организацией, которая регулярно проводит дератизацию и дезинсекцию. «В этом году они проводились в феврале, апреле, июне, августе и октябре», — подчеркнули представители учебного заведения.

Информация об ужасном состоянии общежития появилась 7 ноября. Фото начали расходиться по социальным сетям. Вместе с этим авторы рассылки пообещали ответить на игнорирование ситуации жалобой в прокуратуру.

В общежитии недавно провели ремонт
В общежитии недавно провели ремонт
Фото:
Там же проводят дератизацию и дезинсекцию
Там же проводят дератизацию и дезинсекцию
Фото:
Такими снимками поделились студенты
Такими снимками поделились студенты
Фото:
Авторы фото грозили жалобой в прокуратуру
Авторы фото грозили жалобой в прокуратуру
Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

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Руководители Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа (ЕАДК) опровергли информацию об ужасном состоянии общежития, на которое жаловались студенты, рассылая фото с мусором и грязью. В учреждении URA.RU пояснили, что с 2019 по 2022 годы там проводили ремонт. «Часть представленных фото сделаны не в помещениях колледжа: с 2019 по 2022 годы проведены ремонты внутренних помещений туалетных комнат, душевых, кухонных пространств. В местах общего пользования ежедневно проводится полная влажная уборка», — рассказали в ЕАДК. Там же отметили, что некоторые студенты не соблюдают чистоту в общежитии, поэтому с ними и во время родительских собраний этот вопрос обсуждается. Сейчас у колледжа заключен договор с организацией, которая регулярно проводит дератизацию и дезинсекцию. «В этом году они проводились в феврале, апреле, июне, августе и октябре», — подчеркнули представители учебного заведения. Информация об ужасном состоянии общежития появилась 7 ноября. Фото начали расходиться по социальным сетям. Вместе с этим авторы рассылки пообещали ответить на игнорирование ситуации жалобой в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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