В екатеринбургском колледже отреагировали на фото с разрухой в общежитии

Руководители Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа (ЕАДК) опровергли информацию об ужасном состоянии общежития, на которое жаловались студенты, рассылая фото с мусором и грязью. В учреждении URA.RU пояснили, что с 2019 по 2022 годы там проводили ремонт.
«Часть представленных фото сделаны не в помещениях колледжа: с 2019 по 2022 годы проведены ремонты внутренних помещений туалетных комнат, душевых, кухонных пространств. В местах общего пользования ежедневно проводится полная влажная уборка», — рассказали в ЕАДК.
Там же отметили, что некоторые студенты не соблюдают чистоту в общежитии, поэтому с ними и во время родительских собраний этот вопрос обсуждается. Сейчас у колледжа заключен договор с организацией, которая регулярно проводит дератизацию и дезинсекцию. «В этом году они проводились в феврале, апреле, июне, августе и октябре», — подчеркнули представители учебного заведения.
Информация об ужасном состоянии общежития появилась 7 ноября. Фото начали расходиться по социальным сетям. Вместе с этим авторы рассылки пообещали ответить на игнорирование ситуации жалобой в прокуратуру.
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