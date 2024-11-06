Фадеев: в России нет традиции укутывать женщин-мусульманок с головы до ног

В России нет традиции «полностью укутывать в темные ткани» женщин, поскольку исторические русские костюмы не предусматривали этого. Это не является исконной практикой в стране. Такое заявление на церемонии открытия выставки «Традиционные женские образы России» в Совете Федерации сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Закутанная с головы до ног женщина — это, возможно, традиция, но не исконно российская, а принесенная извне», — приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ. Он добавил, что разнообразие женской одежды в России отражает богатство культуры, и предложил сохранить свои традиции, а не следовать внешним нормам.
На масштабной этнографической выставке «Традиционные женские образы России», открывшейся ко Дню народного единства 6 ноября в Совете Федераций, были представлены яркие наряды из разных регионов страны. Например, из Крайнего Севера, Кавказа, Крыма и Сибири. Это подчеркивает историческое отсутствие традиции закрытия лиц у женщин различных народов в РФ, заключил глава СПЧ.
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