07 ноября 2024

Модель из Екатеринбурга сказала, что ее удивляет в жизни с Джонни Деппом. Скрин

Модель из Екатеринбурга Власову, возлюбленную Джонни Деппа, удивляет ее жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Власова отвечает подписчикам мемами
Юлия Власова отвечает подписчикам мемами Фото:

Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, поделилась тем, что ее больше всего удивляет в романе со звездой. На вопрос о наличии парня девушка ответила мемом с черно-белым клоуном по имени Арт из серии хорроров «Ужасающий».

«Моя жизнь меня больше всего удивляет вне зависимости, с кем и где я живу», — ответила Власова на вопрос подписчика в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Помимо ответа на вопрос о парне модель использовала этот же мем с клоуном, отвечая на вопрос о работе в эскорте, подписав картинку так: «я эксперт».

Слухи о романе с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.

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Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, поделилась тем, что ее больше всего удивляет в романе со звездой. На вопрос о наличии парня девушка ответила мемом с черно-белым клоуном по имени Арт из серии хорроров «Ужасающий». «Моя жизнь меня больше всего удивляет вне зависимости, с кем и где я живу», — ответила Власова на вопрос подписчика в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Помимо ответа на вопрос о парне модель использовала этот же мем с клоуном, отвечая на вопрос о работе в эскорте, подписав картинку так: «я эксперт». Слухи о романе с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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