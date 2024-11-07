Модель из Екатеринбурга сказала, что ее удивляет в жизни с Джонни Деппом. Скрин

Модель из Екатеринбурга Власову, возлюбленную Джонни Деппа, удивляет ее жизнь

08 ноября 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Юлия Власова отвечает подписчикам мемами Фото: страница im__iuliia в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, поделилась тем, что ее больше всего удивляет в романе со звездой. На вопрос о наличии парня девушка ответила мемом с черно-белым клоуном по имени Арт из серии хорроров «Ужасающий». «Моя жизнь меня больше всего удивляет вне зависимости, с кем и где я живу», — ответила Власова на вопрос подписчика в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Помимо ответа на вопрос о парне модель использовала этот же мем с клоуном, отвечая на вопрос о работе в эскорте, подписав картинку так: «я эксперт». Слухи о романе с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU. Фото: страница im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: страница im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, поделилась тем, что ее больше всего удивляет в романе со звездой. На вопрос о наличии парня девушка ответила мемом с черно-белым клоуном по имени Арт из серии хорроров «Ужасающий». «Моя жизнь меня больше всего удивляет вне зависимости, с кем и где я живу», — ответила Власова на вопрос подписчика в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Помимо ответа на вопрос о парне модель использовала этот же мем с клоуном, отвечая на вопрос о работе в эскорте, подписав картинку так: «я эксперт». Слухи о романе с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала снимки с актером в соцсетях. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.