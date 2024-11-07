07 ноября 2024

В Екатеринбурге продают таунхаус с бильярдом и СПА за 70,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, бильярд, бильярдный стол
Бильярд стоит в зоне отдыха таунхауса (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге продают пятикомнатный таунхаус с бильярдом и зоной СПА за 70,5 миллионов рублей. Премиальные апартаменты находятся на улице Луначарского, 240к8 в микрорайоне Парковый. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Представляем эксклюзивный вариант таунхауса в закрытом поселке недалеко от центра Екатеринбурга. В квартире произведена отделка высококачественными материалами в классическом стиле с привлечением известного дизайнера и профессиональных строителей и отделочников (в том числе зарубежных). Благодаря удобной планировке и зонированию в помещениях создано комфортное и функциональное жизненное пространство: столовая, спальни, детская, кабинет, просторная гостиная с камином, зона отдыха с бильярдом, СПА и санузлы соответствуют самым высоким требованиям», — говорится в объявлении.

По словам продавца, таунхаус находится в зеленой зоне, которая охраняется и оборудована камерами видеонаблюдения с сигнализацией. Вместе с квартирой покупатель получит всю мебель, декор и бытовую технику. Площадь квартиры — 401 квадратный метр, из которых жилых только 200. Один кв. м. обойдется в 175 810 рублей.

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В Екатеринбурге продают пятикомнатный таунхаус с бильярдом и зоной СПА за 70,5 миллионов рублей. Премиальные апартаменты находятся на улице Луначарского, 240к8 в микрорайоне Парковый. Объявление появилось на сайте «Авито». «Представляем эксклюзивный вариант таунхауса в закрытом поселке недалеко от центра Екатеринбурга. В квартире произведена отделка высококачественными материалами в классическом стиле с привлечением известного дизайнера и профессиональных строителей и отделочников (в том числе зарубежных). Благодаря удобной планировке и зонированию в помещениях создано комфортное и функциональное жизненное пространство: столовая, спальни, детская, кабинет, просторная гостиная с камином, зона отдыха с бильярдом, СПА и санузлы соответствуют самым высоким требованиям», — говорится в объявлении. По словам продавца, таунхаус находится в зеленой зоне, которая охраняется и оборудована камерами видеонаблюдения с сигнализацией. Вместе с квартирой покупатель получит всю мебель, декор и бытовую технику. Площадь квартиры — 401 квадратный метр, из которых жилых только 200. Один кв. м. обойдется в 175 810 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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