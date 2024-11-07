В Екатеринбурге продают таунхаус с бильярдом и СПА за 70,5 млн рублей. Фото

08 ноября 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Бильярд стоит в зоне отдыха таунхауса (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге продают пятикомнатный таунхаус с бильярдом и зоной СПА за 70,5 миллионов рублей. Премиальные апартаменты находятся на улице Луначарского, 240к8 в микрорайоне Парковый. Объявление появилось на сайте «Авито». «Представляем эксклюзивный вариант таунхауса в закрытом поселке недалеко от центра Екатеринбурга. В квартире произведена отделка высококачественными материалами в классическом стиле с привлечением известного дизайнера и профессиональных строителей и отделочников (в том числе зарубежных). Благодаря удобной планировке и зонированию в помещениях создано комфортное и функциональное жизненное пространство: столовая, спальни, детская, кабинет, просторная гостиная с камином, зона отдыха с бильярдом, СПА и санузлы соответствуют самым высоким требованиям», — говорится в объявлении. По словам продавца, таунхаус находится в зеленой зоне, которая охраняется и оборудована камерами видеонаблюдения с сигнализацией. Вместе с квартирой покупатель получит всю мебель, декор и бытовую технику. Площадь квартиры — 401 квадратный метр, из которых жилых только 200. Один кв. м. обойдется в 175 810 рублей. сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продают пятикомнатный таунхаус с бильярдом и зоной СПА за 70,5 миллионов рублей. Премиальные апартаменты находятся на улице Луначарского, 240к8 в микрорайоне Парковый. Объявление появилось на сайте «Авито». «Представляем эксклюзивный вариант таунхауса в закрытом поселке недалеко от центра Екатеринбурга. В квартире произведена отделка высококачественными материалами в классическом стиле с привлечением известного дизайнера и профессиональных строителей и отделочников (в том числе зарубежных). Благодаря удобной планировке и зонированию в помещениях создано комфортное и функциональное жизненное пространство: столовая, спальни, детская, кабинет, просторная гостиная с камином, зона отдыха с бильярдом, СПА и санузлы соответствуют самым высоким требованиям», — говорится в объявлении. По словам продавца, таунхаус находится в зеленой зоне, которая охраняется и оборудована камерами видеонаблюдения с сигнализацией. Вместе с квартирой покупатель получит всю мебель, декор и бытовую технику. Площадь квартиры — 401 квадратный метр, из которых жилых только 200. Один кв. м. обойдется в 175 810 рублей.