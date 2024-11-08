В Екатеринбурге построят новый микрорайон с торговым центром

В Екатеринбурге на ВИЗе начнут строительство нового жилого квартала, который включит в себя торговый центр. Речь идет о территории в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Площадь территории жилой застройки составит 13316 квадратных метров. Максимальный показатель плотности застройки — 60000 квадратных метров на гектар», — следует из сообщения.
Помимо жилых домов и ТЦ, в новом микрорайоне запланировано строительство детского сада и школы. Также предусмотрено создание объектов здравоохранения и культурно-досуговых комплексов.
Ранее URA.RU писало о застройке высотками и коттеджами Южного микрорайона. Работы запланировали вдоль дублера Сибирского тракта. Общая площадь жилья составит 113 тысяч квадратных метров. Там же хотят обустроить новую ледовую арену на десять тысяч «квадратов». Участок будут застраивать в три этапа до 2038 года.
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