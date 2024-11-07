В двух районах Екатеринбурга парализовало движение трамваев

В Екатеринбурге 8 ноября на ЖБИ и в районе «Таганского ряда» встало движение трамваев. В первом случае составы встали из-за застрявшего на путях фургона, а во втором — по причине технической неисправности одного из вагонов. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Из-за застрявшей машины всем пассажирам пришлось выйти из вагонов и пойти до работы и ближайших остановок пешком. Люди прямо возле железнодорожных путей», — сказал собеседник. По словам другого, на Сортировке толпы пассажиров столпились возле сломанного трамвая, ожидая, пока его починят.
Отмечается, что на участках выстроились огромные пробки из трамваев. Движение было парализовано порядка нескольких часов.
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