ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина через Россию в европейские страны. Таким образом, было изъято свыше одной тонны этого наркотика на сумму в 3,5 млрд рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела в отношении пяти задержанных, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского Союза транзитом через территорию России. В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА «Новости».
В Ленинградской области были задержаны два гражданина из Балканского региона. Они занимались загрузкой кокаина в тайник автомобиля, в который поместили 984 брикета по одному килограмму каждый. Задержанные планировали транспортировать наркотики в одну из стран Евросоюза.
Также выяснилось, что за несколько часов до их ареста они пытались продать 20 килограммов кокаина на территории России. Они обустроили тайник в лесополосе Гатчинского района и передали его координаты российским наркодилерам. В момент изъятия наркотиков из укрытия были задержаны гражданин Эстонии и двое россиян.
Общий вес изъятого кокаина превысил одну тонну, а его оценочная стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей. В отношении пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Все подозреваемые находятся под арестом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.