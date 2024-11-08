ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию

08 ноября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

ФСБ пресекла провоз кокаина в Европу через Россию и изъяла одну тонну наркотика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ перекрыла канал поставки кокаина через Россию в европейские страны. Таким образом, было изъято свыше одной тонны этого наркотика на сумму в 3,5 млрд рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела в отношении пяти задержанных, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского Союза транзитом через территорию России. В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА «Новости». В Ленинградской области были задержаны два гражданина из Балканского региона. Они занимались загрузкой кокаина в тайник автомобиля, в который поместили 984 брикета по одному килограмму каждый. Задержанные планировали транспортировать наркотики в одну из стран Евросоюза. Также выяснилось, что за несколько часов до их ареста они пытались продать 20 килограммов кокаина на территории России. Они обустроили тайник в лесополосе Гатчинского района и передали его координаты российским наркодилерам. В момент изъятия наркотиков из укрытия были задержаны гражданин Эстонии и двое россиян. Общий вес изъятого кокаина превысил одну тонну, а его оценочная стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей. В отношении пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Все подозреваемые находятся под арестом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина через Россию в европейские страны. Таким образом, было изъято свыше одной тонны этого наркотика на сумму в 3,5 млрд рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела в отношении пяти задержанных, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского Союза транзитом через территорию России. В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА «Новости». В Ленинградской области были задержаны два гражданина из Балканского региона. Они занимались загрузкой кокаина в тайник автомобиля, в который поместили 984 брикета по одному килограмму каждый. Задержанные планировали транспортировать наркотики в одну из стран Евросоюза. Также выяснилось, что за несколько часов до их ареста они пытались продать 20 килограммов кокаина на территории России. Они обустроили тайник в лесополосе Гатчинского района и передали его координаты российским наркодилерам. В момент изъятия наркотиков из укрытия были задержаны гражданин Эстонии и двое россиян. Общий вес изъятого кокаина превысил одну тонну, а его оценочная стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей. В отношении пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Все подозреваемые находятся под арестом.