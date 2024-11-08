Власти потратят 20 млн на «советский Тихвин» в Екатеринбурге. Фото

В 2025 году на ремонт кластера «Л52» в Екатеринбурге выделили 20 млн рублей

08 ноября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Достояние дома-коммуны, в котором проживала творческая элита, отреставрировали в первую очередь Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2025 году на реконструкцию дома-«расчески» в Екатеринбурге, который также называют «советским Тихвином» и где сейчас располагается креативный кластер Л52, потратят 20 млн рублей. На данный момент администрация и крупный бизнес вложили 12 млн в парадный двусветный зал — его открыли 4 ноября, напомнил начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков. «Сегодня в бюджете 2025-го года запланировано еще 20 млн для продолжения работ. Был подготовлен большой проект всего объекта, он согласован с управлением охраны памятников архитектуры. Этапность мы определяем, исходя из своих нужд. Мы решили, что первым будет зал на Ленина», — подчеркнул Марков на пресс-туре. По словам директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, помещение долго не могли отремонтировать из-за того, что нужно было сначала привести в порядок фасад и кровлю, с которой в зал вода. Уже после этого зал начали восстанавливать — с соблюдением технологий начала 30-40-х годов XX века. Подрядчики восстановили канделябры оригинальных ламп 1930-х, которые находятся в помещении, лестницы, а 50% бюджета, около 6 млн рублей, «съел» паркет — его пришлось тщательно прорабатывать. Далее в планах доделать инженерные коммуникации, установить пожарную и охранную сигнализацию. Следом ремонт коснется входной группы и вестибюля на первом этаже, на третьем отремонтируют помещения, где будет сидеть часть сотрудников музея истории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году на реконструкцию дома-«расчески» в Екатеринбурге, который также называют «советским Тихвином» и где сейчас располагается креативный кластер Л52, потратят 20 млн рублей. На данный момент администрация и крупный бизнес вложили 12 млн в парадный двусветный зал — его открыли 4 ноября, напомнил начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков. «Сегодня в бюджете 2025-го года запланировано еще 20 млн для продолжения работ. Был подготовлен большой проект всего объекта, он согласован с управлением охраны памятников архитектуры. Этапность мы определяем, исходя из своих нужд. Мы решили, что первым будет зал на Ленина», — подчеркнул Марков на пресс-туре. По словам директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, помещение долго не могли отремонтировать из-за того, что нужно было сначала привести в порядок фасад и кровлю, с которой в зал вода. Уже после этого зал начали восстанавливать — с соблюдением технологий начала 30-40-х годов XX века. Подрядчики восстановили канделябры оригинальных ламп 1930-х, которые находятся в помещении, лестницы, а 50% бюджета, около 6 млн рублей, «съел» паркет — его пришлось тщательно прорабатывать. Далее в планах доделать инженерные коммуникации, установить пожарную и охранную сигнализацию. Следом ремонт коснется входной группы и вестибюля на первом этаже, на третьем отремонтируют помещения, где будет сидеть часть сотрудников музея истории.