В ХМАО бюджетники получат досрочные выплаты зарплат и премий

В ХМАО работники бюджетных организаций досрочно получат 13 зарплату в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО бюджетные организации досрочно выплатят зарплаты и премии в декабре, согласно постановлению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Постановлением Губернатора ХМАО организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в автономном округе, рекомендовано обеспечить опережающую выплату заработной платы за декабрь 2020 года», — говорят в депсвязей.

В департаменте подчеркнули, что работники бюджетных организаций точно получат досрочную выплату. Для остальных предприятий постановление носит рекомендательный характер.

Ранее URA.RU писало, что полицейские ХМАО могут остаться без новогодних премий по итогам работы за год. Основной причиной силовики называют высокую укомплектованность кадрами.