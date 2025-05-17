«Попал в капкан, который сам себе приготовил»: украинская оппозиция жестко прошлась по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский пытался сорвать переговоры с Россией в Стамбуле провокационными заявлениями, однако ему это не удалось. По сути он попал в капкан, который сам же себе и создал — он не может сейчас ни воевать, ни заключить мир. Так охарактеризовал перспективы лидера страны экс-глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Попытка сорвать переговоры и обвинить во всем этом Россию у Зеленского пока не удалась. Нелегитимный продолжает прыгать, как карась на сковородке, когда обстоятельства для него становятся с каждым днем все хуже. <...> Сегодня он попал в капкан, который сам себе приготовил», — написал Медведчук. Сообщение опубликовано на официальном сайте его политического движения. Политик обозначил, что президент страны находится в ловушке, так как он не может сейчас воевать с Россией, но и заключать мир не хочет, так как он станет концом для его политической карьеры.
Ранее эксперты отмечали, что у Зеленского нет сильных позиций для переговоров в Стамбуле, а Россия занимает более выгодную позицию. Трамп также подтверждал этот тезис своим заявлением об отсутствии у Украины козырей.
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