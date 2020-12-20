Элита изменила отношение к временному преемнику экс-главы Сургута

Анна Томазова на посту и. о. главы Сургута показывает политические амбиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Анна Томазова начала зарабатывать политические очки на посту и. о. главы Сургута и теперь воспринимается политэлитами как один из кандидатов на пост мэра. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников среди городского истеблишмента.

«Изначально все восприняли ее просто как зама, ключевая роль которого заключалась в том, чтобы администрация могла спокойно завершить год, а затем привести город к выборам мэра, назначенным на 18 января 2021 года. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Томазова достаточно уверенно себя держит в кресле градоначальника. Продолжила традицию [экс-главы Сургута Вадима] Шувалова с он-лайн эфирами в соцсетях, где отвечает на вопросы горожан. Проводит обстоятельные аппаратки с подчиненными», — рассказывает инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к мэрии, отметил ее выступление на заседании местной думы с докладом об итогах работы администрации Сургута за 2020 год. «Документ был хорошо подготовлен, текст внятно сформулирован, содержал наглядную иллюстрацию. Опытные мэры не всегда так могут сделать доклад, как это сделала она с командой. Так что теперь ходят разговоры, а не является ли она на самом деле реальным кандидатом на пост главы города?», — задается вопросом источник. В управление массовых коммуникаций мэрии Сургута был отправлен запрос с просьбой прокомментировать перспективы выдвижения Томазовой на пост главы города. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов рекомендовал сургутским депутатам оставить своего зама по социалке Анну Томазову в качестве и. о. главы города. Народные избранники прислушались к мнению на тот момент уже экс-градоначальника.