21 декабря 2020

Губернатор Куйвашев рассказал о случаях невыплат медикам за COVID

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, красная зона
На задержку денег медики Качканара жаловались президенту Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции прокомментировал невыплаты коронавирусных компенсаций врачам Качканарской больницы. По его словам, это упущение главврача, но она наказана не будет.

«Конечно, такие случаи [невыплат медикам] бывают, об этом сразу надо сообщать — в мою приемную, в оперштаб, в приемную министра. Такие случаи единичны. Была жалоба на прямую линию президента. Там недавно назначена главврач, ну упустила. К моменту обращения вопрос был решен», — прокомментировал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что его цель не наказать руководителей, а решить проблему. «Вы главное поймите: цель не чиновников наказать, а ведь там тоже люди работают, тоже в тяжелых условиях», — заявил губернатор.

Как писало URA.RU, медики Качканарской больницы пожаловались в колл-центр пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на отсутствие положенных выплат. Минздрав направил в город проверку, которая выявила два случая задержки финансирования. Деньги были перечислены, однако ряд сотрудников больницы продолжает настаивать на том, что они недополучают деньги. Главврач больницы Валерия Мартемьянова назначена на должность в феврале 2017 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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