В Качканаре остались медики, о недоплатах которым не знает Путин

Претендентов на компенсации гораздо больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не все врачи Качканарской больницы после вмешательства президента РФ Владимира Путина получили коронавирусные выплаты. Как сообщил URA.RU один из медработников, причиной этого является ущербность самого механизма назначения выплат.

«Например, в поликлинике люди сидят толпами, фельдшеров и терапевтов не хватает. Многие пациенты приходят с симптомами коронавируса, но врач получает выплаты только с того момента, как пришел подтвержденный ПЦР, — а это занимает не один день», — рассказал инсайдер. Парадоксальным образом складывается ситуация в гинекологическом отделении: туда привозят пациенток с антителами M, свидетельствующими о наличии коронавируса в организме, но брать анализ ПЦР у них запрещено. «Наверно для того, чтобы не платить медикам», — полагает собеседник агентства.

Кроме того, отметил медработник, не соблюдаются права сотрудников гинекологического отделения с точки зрения оценки вредности условий труда. «Особенно страдает средний медперсонал. Все пациенты считаются потенциально зараженными. Средний медперсонал работает с кровью, принимает роды и подвергается угрозе биологического заражения. Тем не менее, сотрудникам отделения ставят класс опасности 3.1, а это значит, что они не имеют право на дополнительный отпуск в 2 недели. Однако у врачей этот отпуск прописан в коллективном договоре, получается, „пролетает“ только средний медперсонал», — поделился собеседник URA.RU.

По его словам, нарушение признали в областном минздраве и прокуратуре, однако администрация больницы до сих пор не урегулировала ситуацию: из-за пандемии коронавируса оценка условий труда прошла лишь осенью, по ее итогам не предпринято никаких шагов.

В свердловский минздрав и оперштаб направлены запросы. Как только ответы поступят, агентство готово их опубликовать. Ранее вопрос о коронавирусных выплатах медикам Качканара прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина. Свердловские власти отчитались, что вопрос решен.