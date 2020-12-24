24 декабря 2020
23 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 25 декабря. Число коек в ковид-госпиталях сократили в два раза, в детском саду нашли наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, стела, автомобиль, город салехард
Автовладельцы Салехарда жалуются на огромные очереди на заправках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сокращается количество коек для больных коронавирусом — по зимнику смогут проехать не все — жители Салехарда жалуются на очереди на заправках — в детском саду нашли наркотики. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Вдвое сокращены места для ковид-пациентов

  • По данным депздрава округа, общее число занятых коек на Ямале с октября уменьшилось вдвое — с 1 800 до 900 мест. За прошедшую неделю в госпиталях и больницах ЯНАО было сокращено еще более 200 коек.

Зимник закрыли для некоторых автомобилистов

В Салехарде начался топливный кризис

  • Вторую неделю на всех трех АЗС Салехарда собираются очереди из автовладельцев. По словам водителей, чтобы заправить автомобиль приходится ждать от получаса и более.

Женщина хранила наркотики в шкафчике ребенка в детсаду

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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