Автовладельцы Салехарда жалуются на огромные очереди на заправках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сокращается количество коек для больных коронавирусом — по зимнику смогут проехать не все — жители Салехарда жалуются на очереди на заправках — в детском саду нашли наркотики. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Вдвое сокращены места для ковид-пациентов

По данным депздрава округа, общее число занятых коек на Ямале с октября уменьшилось вдвое — с 1 800 до 900 мест. За прошедшую неделю в госпиталях и больницах ЯНАО было сокращено еще более 200 коек.

Зимник закрыли для некоторых автомобилистов

Для проезда автомобилистов по зимнику между поселком Тазовским и Восточно-Мессояхским месторождением нужно иметь отрицательный тест на коронавирус. Всех водителей проверяют перед въездом на ледовую переправу.

В Салехарде начался топливный кризис

Вторую неделю на всех трех АЗС Салехарда собираются очереди из автовладельцев. По словам водителей, чтобы заправить автомобиль приходится ждать от получаса и более.

Женщина хранила наркотики в шкафчике ребенка в детсаду

В Ноябрьске 29-летняя местная жительница хранила наркотики в шкафчике своего ребенка в детском саду. Ее задержали сотрудники Росгвардии после того, как заведующая детским садом пожаловалась силовикам.