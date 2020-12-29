Российским врачам удвоили выплаты за борьбу с коронавирусом

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин установил дополнительные выплаты медикам за период с 1 по 8 января Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Работникам, которые в период с 1 января по 8 января будут помогать больным коронавирусом, государство начислит двойные специальные социальные выплаты. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Осуществить за период с 1 января по 8 января 2021 года дополнительные социальные выплаты работникам, военнослужащим, сотрудникам и иным лицам, имеющим право на получение специальных социальных выплат», — говорится в постановлении. Дополнительные выплаты положены медикам, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел РФ, работникам МЧС России и тем, кто оказывает помощь в борьбе с коронавирусом и контактирует с зараженными.

Согласно постановлению, россияне должны получить средства не позднее 29 января 2021 года. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин продлил выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, до конца 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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