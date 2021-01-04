Пока что на tiktok-избу подписано 57 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пенсионерка из Перми создала tiktok-избу и читает тексты песен рэпера Моргенштерна. Свой аккаунт Александра Васильевна (баба Шура) создала в противовес tiktok-хаусам.

«Мы создали проект для пенсионеров. Причем Александра Васильевна была инициатором. На самоизоляции скучно сидеть, решили себя поразвлечь таким способом. Я играю роль внука», — заявил Mash сосед пенсионерки-тиктокера Александр Дьяков.

В аккаунте бабы Шуры @tiktok_izba сейчас 57 подписчиков и пять видео. В одном из роликов блогерша читает рэп Моргенштерна. «Как дела, как дела, это новый Cadillac. Делай деньги, делай деньги, делай деньги *****(блин) вот так», — зачитала женщина строчки из трека «Cadillac».

Ранее российские блогеры рассказывали, на каких площадках хотят быть успешными, передает RT. Голоса за TikTok отдали 34% респондентов. Популярнее оказался только Instagram — сервис набрал 54,4% голосов.