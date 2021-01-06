Работодатели получат новые основания для увольнения сотрудников на удаленке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

На фоне сообщений о снижении запасов нефти в США стоимость американской нефти WTI впервые с февраля 2020 года превысила 50 долларов за баррель и стоит 50,80 доллара (+1,74%). Североморская нефть Brent торгуется по 54,48 (+1,64%) доллара за баррель. На фоне увеличения стоимости нефти укрепляется российская валюта. Доллар упал до 73,92 рубля (меньше на 11 копеек), курс евро поднялся до 91,09 рубля (меньше на 0,09 рубля).

Ситуация в России

В 2021 году у работодателей появятся новые основания для увольнения сотрудников. Теперь есть риск остаться без работы в случае игнорирования звонков работодателя в течение двух суток или смены геолокации без предупреждения на удаленке.

Основным направлением работы Госдумы в 2021 году станет рассмотрение социальных законопроектов. В частности, закона о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсии по инвалидности.

Российский пенсионный фонд (ПФР) потратит более 860 миллионов рублей на рекламу в 2021 году. Последний контракт почти на 283 миллиона появился на сайте госзакупок 31 декабря.

Российские медики, работающие в новогодние праздники с коронавирусными больными, получат в январе социальные выплаты в двойном размере, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Общая сумма аналогичных выплат за декабрь составила 21 миллиард рублей, средства получили 700 тысяч медиков.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Пополнять фонд власти планируют за счет средств, полученных от повышения НДФЛ для россиян, чей доход превышает 5 млн рублей в год. При этом, как отмечает детский онколог-гематолог Александр Румянцев, средства поступят в фонд «Круг добра» еще до сборов НДФЛ по повышенной ставке, они будут выделены из госбюджета.

Ситуация в мире

Великобритания ослабила «крымские санкции» в отношении России. Британские торговые суда начнут платить за услуги российских портов и осуществлять транзитные платежи за проход через Керченский пролив.

Россия тратит на поддержку ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абзахии и Южной Осетии миллиарды рублей. По данным Счетной палаты, в 2021—2023 годах Россия собирается профинансировать повышение зарплат бюджетников в Абхазии и Южной Осетии — на это будет выделено 3,6 миллиарда рублей.

Прогнозы и мнения экспертов

Российская туристическая отрасль может не пережить лето 2021, если в стране не удастся остановить пандемию за счет вакцинации в ближайшие полгода, считает исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. При этом самыми выгодными месяцами для отпуска являются те периоды, на которые не выпадает праздничных дней, предупредил финансовый аналитик Виталий Калугин. Так, в январе, феврале и мае лучше не брать отпуск.

Дистанционное образование вынудит преподавателей соревноваться между собой за более высокую зарплату. Интернет позволяет привлечь к занятиям любого лектора, независимо от его местоположения, поэтому образовательные организации смогут привлекать к работе лучших учителей, считает заслуженный учитель России Евгения Абелюк.