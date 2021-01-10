Пьяная пенсионерка возмутилась съемками на телефон Фото: Eli Duke/Flickr

В пиццерии Нижнего Тагила (Свердловская область) пенсионерка с разбега пнула ногой в живот беременную посетительницу заведения. Инцидент произошел вечером 10 января в кафе «Паприка» на перекрестке улиц Красноармейская — Ломоносова. Причиной конфликта якобы стал шум от детей. Пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь.

Группа женщин с детьми соседствовали в кафе с другими посетительницами заведения, предположительно, пьяными. Последним шум от детей показался чрезмерным и их родителей попросили соблюсти тишину. «Замечание детям было сделано, но „культурно отдыхающим“ женщинам и дальше что-то не нравилось, они продолжали искать за что бы зацепиться. Вероятно, замечания показалось недостаточным и пожилые соседки матом на весь зал начали обсуждать и оскорблять женщин с детьми», — приводит слова одной из свидетельниц сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По словам очевидицы, скандалящих женщин пытались успокоить многие посетители, включая персонал, но ничего не помогало. Катализатором развития конфликта стали съемки на телефон одной из посетительниц — чтобы запечатлеть оскорбления. «Одна из женщин пнула в живот молодую маму, а потом вообще началась потасовка, в которой были нанесены побои и бабушке, и маме. Была порвана одежда, украшения», — уточнила свидетельница.

Женщин задержали охранники ГБР и затем передала полицейским. По словам пострадавшей женщины, заявление в полицию написано. У ее мамы подскочило давление после конфликта, у нее самой — ушиб на руке, а трое детей сильно испугались.