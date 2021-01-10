10 января 2021
09 января 2021

Помощник мятежного отца Сергия выйдет из-под ареста ночью

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец Сергий, канал Могучего. Екатеринбург
Всеволода Могучева должны освободить 12 января Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU
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Дело отца Сергия

Помощник мятежного отца Сергия Всеволод Могучев, арестованный на 15 суток за неповиновение полиции, готовится к освобождению. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Михаил Толмачев, навестивший арестанта.

«12 января Всеволода должны выпустить из спецприемника, — рассказал агентству защитник. — Срок административного ареста заканчивается в 23.10, мы планируем его встретить, если, конечно, не случится чего-нибудь непредвиденного. Готовимся к любому варианту развития событий».

По словам адвоката, Могучев находится в подавленного состоянии из-за супруги, которая оказалась в реанимации. «Ему переданы лекарства, которые ему привозила ему Алена, он ежедневно посещает медика — медицинская помощь ему оказывается», — рассказал Толмачев, отметив, что права Могучева как арестанта все же, по его мнению, нарушаются.

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«Перед Рождеством он обращался с заявлением на имя начальника спецприемника, чтобы ему предоставили возможность совершить религиозный обряд: на территории приемника (она объединена с женским СИЗО №5) есть храм. Но его туда не допустили, говоря, что этот храм — только для посещений женщинами», — рассказал адвокат.

Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев был задержан вслед за духовником обители отцом Сергия. 30 декабря он был арестован пять суток за неповиновение полиции, однако Свердловский областной суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр, после чего ему дали 15 суток административного ареста.

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