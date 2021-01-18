Чемпион мира по боксу и депутат думы Югры Руслан Проводников готов провести еще один бой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выборы в Сургуте признаны несостоявшимися — Руслан Проводников проведет еще один бой — в Югре аномально похолодает. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

В Сургуте не состоялись выборы градоначальника

Комиссия признала конкурс на выборы мэра Сургута несостоявшимся из-за неверно заполненных документов у всех кандидатов, кроме одного. Об этом заявил председатель конкурсной комиссии, вице-спикер окружной думы Александр Сальников.

Претенденты на пост мэра Сургута, кандидатуры которых отклонила конкурсная комиссия, готовятся обращаться в суд.

Новую дату выборов определят на заседании городской думы 29 января. Также на нем будет объявлен день, начиная с которого желающие смогут вновь сдать документы.

Всего на выборы зарегистрировалось 32 из 66 кандидатов, ранее подавших документы. Остальные либо забрали документы раньше, либо не пришли на регистрацию.

Проводников готовится к новому бою

Экс-чемпион мира по боксу и депутат думы Югры Руслан Проводников принял предложение провести бой с членом UFC Али Багаутиновым, который является двукратным чемпионом мира по боевому самбо и чемпионом мира по панкратиону.

На Югру идут аномальные морозы

Синоптики прогнозируют в ХМАО значительное отклонение температуры от нормы — в округе может похолодать до -45 градусов. Также ожидаются метели с порывами ветра до 14 м/с и переменный снег.