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Самое актуальное в ХМАО на 19 января. В Сургуте сорваны выборы мэра, Проводников проведет бой с чемпионом мира, в регионе похолодает до -45

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Моора. Ханты-Мансийск, проводников руслан
Чемпион мира по боксу и депутат думы Югры Руслан Проводников готов провести еще один бой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выборы в Сургуте признаны несостоявшимися — Руслан Проводников проведет еще один бой — в Югре аномально похолодает. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

В Сургуте не состоялись выборы градоначальника

  • Комиссия признала конкурс на выборы мэра Сургута несостоявшимся из-за неверно заполненных документов у всех кандидатов, кроме одного. Об этом заявил председатель конкурсной комиссии, вице-спикер окружной думы Александр Сальников.
  • Претенденты на пост мэра Сургута, кандидатуры которых отклонила конкурсная комиссия, готовятся обращаться в суд.
  • Новую дату выборов определят на заседании городской думы 29 января. Также на нем будет объявлен день, начиная с которого желающие смогут вновь сдать документы.
  • Всего на выборы зарегистрировалось 32 из 66 кандидатов, ранее подавших документы. Остальные либо забрали документы раньше, либо не пришли на регистрацию.

Проводников готовится к новому бою

На Югру идут аномальные морозы

  • Синоптики прогнозируют в ХМАО значительное отклонение температуры от нормы — в округе может похолодать до -45 градусов. Также ожидаются метели с порывами ветра до 14 м/с и переменный снег.

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